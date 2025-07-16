Kocaeli'de Dere Islahı ve Altyapı Çalışmaları - Son Dakika
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Kocaeli'de Dere Islahı ve Altyapı Çalışmaları

Kocaeli\'de Dere Islahı ve Altyapı Çalışmaları
16.07.2025 16:14
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İSU, ani yağışlar için Gebze ve Çayırova'da dere ıslahı ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), dere ıslahı ve altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ani yağışlar sonucu oluşabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, Gebze ve Çayırova'nın bazı mahallelerinde 725 metre dere ıslahı ve 570 metre altyapı çalışması gerçekleştirildi.

Gebze'nin Eskihisar Mahallesi'nde iki ayrı noktada yapılan çalışmalarda 365 metre dere ıslahı çalışması tamamlandı.

İSU, bölgede 60 metre içme suyu hattı ve 510 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirecek.

Çayırova'nın Şekerpınar Mahallesi'nde ise 360 metre dere ıslahı çalışması devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında bölgede, yağış kaynaklı su baskınlarının önlenmesi hedefleniyor.

İklim değişikliği ve ani hava olaylarına karşı altyapı çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Dere Islahı ve Altyapı Çalışmaları - Son Dakika

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