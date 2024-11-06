Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen kamyon, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun Ankara istikameti İnönü Mahallesi Balküpü mevkisinde Selami S. idaresindeki 45 ZP 549 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaklaşık 80 metre sürüklenen kamyon, bariyere çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmazken, ulaşımın aksaması nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.
Kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Devrilen Kamyon Trafiği Aksattı - Son Dakika
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