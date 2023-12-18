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Kocaeli'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü - Son Dakika
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Kocaeli'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

Kocaeli'de hava sıcaklığının 5 derece olduğu bir günde, İzmit Körfezi'nin bazı kesimleri ile Kartepe ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler dikkatli olurken, diğer bölgelerde ise açık ve güneşli bir hava hakim.

Kocaeli\'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü
18.12.2023 - 11:57,
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Kocaeli'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte İzmit Körfezi'nin İzmit, Derince ve Başiskele kesimleri ile Kartepe ilçesinde görüş mesafesi azaldı.

İzmit'in yüksek kesimlerden bakıldığında, Kartepe ve İzmit Körfezi'nin bazı kesimlerinin sisle kaplandığı görüldü.

Bazı evler, sis nedeniyle silüet görüntüsü verdi. Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

Kentte sisin etkili olmadığı bölgelerde ise açık ve güneşli bir hava bulunuyor.

Kaynak: AA
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Başiskele, Kocaeli, Son Dakika

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