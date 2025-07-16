Kocaeli\'de Kaza: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde C.S. idaresindeki 34 MAR 172 plakalı otomobil ile D.C. yönetimindeki 31 ATE 89 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü D.C. ile yanında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.