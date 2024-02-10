Kocaeli'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Kocaeli'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Kocaeli\'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Kocaeli'de meydana gelen bir kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Otomobile çarpan ve sürüklenen motosiklet, yol kenarındaki yayaya çarparak ölümüne sebep oldu. Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletin otomobile yandan çarptığı ve kontrolden çıktığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle güvenlik kamerası da sallandı.

10.02.2024 19:01
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KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kocaeli'de otomobile çarpıp, sürüklenen motosikletin yol kenarındaki yayaya çarparak ölümüne sebep olduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şerit değiştirmek üzere hareket eden otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan motosikletin yandan çarptığı ve kontrolden çıktığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle güvenlik kamerasının sallandığı anlar da kaydedildi.

Kaynak: DHA

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