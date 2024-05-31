Kocaeli'de Öğretmen Okul Bahçesinde Darbedildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Öğretmen Okul Bahçesinde Darbedildi

Kocaeli\'de Öğretmen Okul Bahçesinde Darbedildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir öğretmen, okul bahçesinde darbedildiği iddiasıyla kadın veliden şikayetçi oldu. Velinin, oğluna vurduğu iddiasıyla öğretmenle tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona erdi. Öğretmen, darp raporu alarak veliden şikayetçi oldu. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

31.05.2024 18:35
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir öğretmen, okul bahçesinde darbedildiği iddiasıyla kadın veliden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, dün 100. Yıl Atatürk İlkokuluna gelen veli Özlem E, oğluna vurduğu iddiasıyla bahçede gördüğü sınıf öğretmeni Meltem S. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle öğretmen ve veli arasında çıkan kavga, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona erdi.

Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Veli Özlem E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Meltem S. ise darp raporu alarak veliden şikayetçi oldu.

Öğretmen Meltem S. polise verdiği ifadede, okul bahçesinde karşılaştığı öğrencisinin annesi Özlem E'nin kendisine "Sen benim çocuğuma vuramazsın." şeklinde bağırarak üzerine yürüdüğünü söyledi.

Veliye, oğlunun okuldayken arkadaşının boğazını sıktığını, bu yüzden kendisini sadece uyardığını ve elindeki defteriyle sırtına yavaşça dokunduğunu, kesinlikle vurmadığını söylediğini belirten Meltem S, "Ancak Özlem E. bana inanmadı ve 'Sen benim çocuğuma nasıl vurursun, sen kimsin de benim çocuğuma dokunursun?' şeklinde yüksek sesle bağırarak iki eliyle göğsümden itti. Ben de kendimden uzaklaştırmak için onu ittirdim. Akabinde benim kollarıma tırnaklarını geçirdi ve tekme attı. Bu arada öğretmen arkadaşlar araya girdi. Bunun üzerine 112'yi aradık ve olay yerine polis çağırdık." ifadelerini kullandı.

Öğretmen ile veli arasında okul bahçesinde yaşanan olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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