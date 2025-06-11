Kocaeli'de Polis Taklidiyle Dolandırıcılık

Kocaeli'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ve Gebze'de bazı vatandaşlar, kendilerini polis olarak tanıtan kişilere 950 bin lira değerinde ziynet eşyası verdi.

Dolandırıldıklarını anlayan mağdurların şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda şüpheli M.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.