Kocaeli\'de Sahte Parfüm ve Sigara Operasyonu

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KOCAELİ'de durdurulan 2 araçta yaklaşık 4 milyon 150 bin lira değerinde sahte parfüm ve elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7-8 Ekim tarihlerinde Gebze ve Derince ilçelerinde 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 150 bin TL olan 2 bin 500 parfüm ile 300 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.