Kocaeli'de Sahte Parfüm ve Sigara Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'de Sahte Parfüm ve Sigara Operasyonu

Kocaeli\'de Sahte Parfüm ve Sigara Operasyonu

Kocaeli'de durdurulan araçlarda 4.15 milyon liralık sahte parfüm ve sigara ele geçirildi.

10.10.2024 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'de durdurulan 2 araçta yaklaşık 4 milyon 150 bin lira değerinde sahte parfüm ve elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7-8 Ekim tarihlerinde Gebze ve Derince ilçelerinde 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 150 bin TL olan 2 bin 500 parfüm ile 300 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kocaeli, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Bursa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Sahte Parfüm ve Sigara Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:56 Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:17 Ünlü dondurmacının yüzde 100 keçi sütü yalanı ortaya çıktı Ünlü dondurmacının yüzde 100 keçi sütü yalanı ortaya çıktı!
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
08:22 Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye’den ayrılıyor Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye'den ayrılıyor
07:50 Hafta sonu plan yapanlar dikkat Meteoroloji bu kez çok net uyardı Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı
01:39 Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti
01:02 Van’da kaybolan Rojin’in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı Van'da kaybolan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
00:03 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 18:28:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Sahte Parfüm ve Sigara Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.