Kocaeli'de Şoförlere Eğitim Verildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Şoförlere Eğitim Verildi

Kocaeli'de 6 bin 840 şoföre, toplu taşıma kalitesini artırmak için çeşitli eğitimler düzenlendi.

04.01.2025 14:16
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma hizmetlerinde kalitenin artırılması amacıyla kentteki 6 bin 840 şoföre eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından taksi ve servis şoförlerine yönelik eğitim programları düzenlendi.

Eğitimlere katılan 6 bin 840 şoföre, sürücü yolcu iletişimi, genel trafik mevzuatı, yangın güvenliği ve temel ilk yardım konularında bilgiler aktarıldı.

Kadın ve çocuklara yönelik projeler

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca toplumun yaşam kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen programlardan 2024 yılında 348 bin 428 kadın ve 119 bin 650 çocuk yaralandı.

Kadınların yaşam becerilerini geliştirmek ve ailelerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla düzenlenen Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi'nde kadınlara çeşitli fiziksel aktiviteler kapsamında 279 bin 304 hizmet sunuldu. Ayrıca kadınlara toplamda 4 bin 723 fizyoterapi hizmeti, 5 bin 69 psikolog danışmanlığı ve 30 bin 444 sağlıklı beslenme desteği de verildi.

3-6 yaş arasındaki çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla hizmet veren Lokomotif Çocuk Köyü'nden 2024 yılında 18 bin 113 çocuk hizmet aldı.

Kocaeli'de "Gençlik Zirvesi: Ayın Konuğu" programı düzenlendi

Kocaeli Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları tarafından "Gençlik Zirvesi: Ayın Konuğu" programı düzenlendi.

Dernek binasında düzenlenen programda konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'nin sanayi ve lojistik alanındaki stratejik konumunun Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Kocaeli'nin, Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olarak öne çıktığına işaret eden Zeytinoğlu, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı İbrahim İbrahimoğlu da gençlik kollarını yakın zamanda kurduklarını belirterek, amaçlarının kente ve Trabzonlu hemşerilerine fayda sağlayacak projeler üretmek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Şoförlere Eğitim Verildi - Son Dakika

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