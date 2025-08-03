Kocaeli\'de Tarım Arazilerine Bakım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez ilçelerinde 50 bin dekar tarım arazisini sulayan kanallarda temizlik, bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığına bağlı A Takımı ekipleri, tarla ve bahçelerini sulayan çiftçilerin sorun yaşamaması için faaliyet gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, Derince İshakçılar ve Çavuşlu mahallelerindeki sulama kanallarında temizlik, onarım ve bakım çalışmaları yapıldı.

Çiftçilerin sulama sıkıntısı yaşamaması amacıyla çalışmalar yaz boyunca sürecek. Öte yandan, "Toramanlar Göleti Sulama Kanalı Projesi" kapsamında 884 hektarlık alanın su ihtiyacını karşılamak amacıyla 28 bin 84 metre kapalı sulama hattı inşa edildi.