Kocaeli'nin Derince ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda seyreden A.D. idaresindeki 41 KH 753 plakalı otomobil, B.E. yönetimindeki 41 AJJ 224 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerden A.D, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?