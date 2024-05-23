Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce İzmit ve Körfez ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adresleri ve üst aramalarında, 484 gram esrar, 8 gram sentetik uyuşturucu, 273 uyuşturucu hap, 10 sentetik ecza, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ş. ile Y.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.