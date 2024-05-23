Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 484 gram esrar, 8 gram sentetik uyuşturucu, 273 uyuşturucu hap, 10 sentetik ecza ve 32 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, B.Ş. ve Y.Ç. isimli zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

23.05.2024 23:19
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce İzmit ve Körfez ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adresleri ve üst aramalarında, 484 gram esrar, 8 gram sentetik uyuşturucu, 273 uyuşturucu hap, 10 sentetik ecza, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ş. ile Y.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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