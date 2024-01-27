Kocaeli İtfaiyesi, Yangınlara Daha Hızlı Müdahale Ediyor

Kocaeli İtfaiyesi, artan müfreze sayısı ile yenilenen araç ve ekipman sayesinde geçen yıl yangınlara "daha hızlı" müdahale etti.

Türk imalat sanayisinin yüzde 15'ini barındıran ve büyük kimya tesislerine ev sahipliği yapan Kocaeli'de itfaiye ekipleri, yangınlara karşı 7/24 esasına göre çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, AA muhabirine, 5'i gönüllü 23 müfreze ve 569 itfaiye personeliyle yangın güvenliğini sağladıklarını söyledi.

Geçen yıl 10 bin 502 olaya müdahale ettiklerini bildiren İslamoğlu, bunların 3 bin 222'sinin yangın olduğunu kaydetti.

Yine geçen sene 1346 insan, 3 bin 23 hayvan kurtardıklarını, 504 trafik kazasına müdahale ettiklerini, 353 su tahliyesi yaptıklarını ve kapı açma, güvenlik amaçlı bekleme gibi 2 bin 54 diğer itfaiye hizmeti verdiklerini anlatan İslamoğlu, günde ortalama 29 olayla karşılaştıklarını, Anadolu ile kıyaslandığında bunun yüksek bir sayı olduğunu belirtti.

Olay yerine hızlı ulaşmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan İslamoğlu, "2021'de kentsel alanlardaki yangınlara 8 dakikada ulaşıyorduk. 2022'de bu süre 7 dakika 32 saniyeye geriledi. Müfreze sayımızı artırmamız, araç ve ekipmanlarımızı yenilememiz sayesinde müdahale süresini 2023'te 7 dakika 16 saniyeye kadar düşürdük. Bu dünya standartlarına baktığımızda şehir yangınları için çok iyi bir performans." diye konuştu.

"Sanayi yangınlarına karşı bilgimiz, tecrübemiz çok iyi"

İslamoğlu, Kocaeli'nin, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinin yer aldığı bir kent olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli'de 14 organize sanayi bölgemiz var. Bunun dışında toplama baktığımızda 3 bin 699 sanayi tesisi mevcut. Kimya sektörü, LPG tankları, dolum tesislerinin olduğu bir kentte yaşıyoruz. 2023'te bu tarz 109 yangına müdahale ettik, bunların 30'u çok büyük yangın. Kocaeli İtfaiyesi olarak sanayi yangınlarına karşı bilgimiz, tecrübemiz çok iyi. Gelişmiş araç ve ekipmanlara sahibiz. Araçlarımızdaki söndürme sistemlerimiz çok iyi. Kendimizi sürekli yenileyerek bu tarz yangınlara hızlı ve doğru şekilde müdahale ederek kısa sürede söndürmeye çalışmaktayız. Kocaeli İtfaiyesi olarak köpük kulelerimiz var. Aynı zamanda termal kamera ve termal dron kullanıyoruz. Her türlü sanayi olayına müdahale edecek şekilde kapasitemizi artırmaya, kendimizi yenilemeye devam ediyoruz."

Yangınların genelde insanların güvenlik tedbirlerine uymamasından kaynaklandığına dikkati çeken İslamoğlu, "Çalışanların eğitimi çok önemli. Dikkat edilirse bu yangınlar daha az sıklıkta çıkıyor. Genelde insan faktöründen kaynaklanan yangınlar yaşıyoruz." dedi.

İslamoğlu, Kocaeli İtfaiyesinin sadece müdahale değil, aynı zamanda önleme ve eğitim konularında da aktif rol üstlendiğine değinerek, Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğünün sanayi tesislerinin açılış aşamasında yangın emniyet tedbirlerini denetleyerek uygunluk raporları verdiğini ifade etti.

Kocaeli İtfaiyesinin geleceğe yönelik projeleri arasında ise yeni müfrezelerin açılması, Gebze'deki itfaiye binasının yenilenmesi, kimyasal olaylara müdahale konusunda eğitim merkezi oluşturulması ve gençlerin bilinçlenmesi için tematik park ve itfaiye müzesi açılmasının olduğunu anlatan İslamoğlu, gelecek dönemde 5 yeni müfreze açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.