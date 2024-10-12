Kocaeli Kitap Fuarı'nda Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kocaeli Kitap Fuarı'nda Yoğun İlgi

Kocaeli Kitap Fuarı\'nda Yoğun İlgi

14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı, katılımcılar kitapları inceledi.

12.10.2024 19:48
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Fuarın düzenlendiği Kocaeli Kongre Merkezi'ne bağlanan yollarda ulaşımın kolay sağlanabilmesi için zabıta ve polis ekipleri görev yapıyor.

Yoğunluk nedeniyle Seka Devlet Hastanesi ile Sekapark 3. etap otopark alanları dolunca bazı vatandaşların araçlarını Plajyolu mevkisinde yol kenarına bıraktıkları görüldü.

Seka Devlet Hastanesi otoparkından kongre merkezine bağlantıyı sağlayan üst geçidin merdiveninde kitapseverler zaman zaman sıra bekledi.

Fuar alanına ulaşan ziyaretçiler, stantları gezdi, kitap satın aldı. Bazı ziyaretçilerin kucaklarında bebeklerle kitapları incelediği gözlendi.

Ziyaretçiler, bazı yazarların imza gününde de uzun sıralar oluşturdu.

"Aradığımız kitapları burada buluyoruz"

Fuara kızıyla gelen İlhan Şanslı, AA muhabirine, organizasyonu bu hafta üçüncü kez ziyaret ettiğini, boş vakitlerini ailesiyle kitap fuarında geçirdiğini söyledi.

Fuar dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Şanslı, şöyle konuştu:

"Çocuklarım burada çok güzel konferanslara katılıyor. Konferansları beklerken stantları gezip kitap alıyoruz. Aradığımız kitapları burada buluyoruz. Çocukların kitaba ilgisini görüyorum. Biz ailecek kitabı alıp bir köşede okumuyoruz. Çocuk kitabı da yetişkin kitabı da olsa bir kişi o kitabı okuyor, diğerleri onu dinliyor. Bu şekilde anlatılanı anlayıp öğütler alıyoruz. Burada kitap, öğrenmek ve öğüt almak var. Biz kitap fuarına öğüt almaya geliyoruz. Farklı mecralardan insanlar olarak buraya gelsek de sonuç olarak buradaki ana düşünce öğrenmek, zihinde yeni ufuklar açılması. Bunlar bizim için çok kıymetli."

Ziyaretçilerden Tayfun Eren Geyik de kitap fuarının şehrin sembolü haline geldiğini belirterek, her sene buraya geldiğini ve kitap satın aldığını söyledi.

Geyik, küçüklüğünden gelen kitap okuma sevdasının kendisini fuara çektiğini, yoğunluğa rağmen buraya gelip zaman geçirdiğini ifade etti.

Fuar, yarın 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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