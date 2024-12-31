Kocaeli Valisi Aktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Aktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi Aktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı ve 2024 yılına dair çağrı istatistiklerini paylaştı. Vali, kent genelinde yılbaşı gecesi 3 bin personelin görevde olduğunu söyledi.

31.12.2024 21:57  Güncelleme: 22:00
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KOCAELİ Valisi İlhami Aktaş 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ve polis uygulama noktasını ziyaret ederek görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı. 2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 milyon üzerine çağrı geldiğini bunların yüzde 40'ının vakaya dönüştüğünü söyleyen Vali Aktaş, yılbaşı gecesi kentte 3 bin personelin görev yaptığını belirtti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 2025 yılına girilmesine saatler kala Kartepe ilçesi Sapanca Yolu Caddesi üzerindeki 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yeni yıl öncesinde görev başındaki personelle bir araya geldi. Ziyaret sırasında merkezin işleyişi hakkında bilgi alan Vali Aktaş, personelin yeni yılını kutladı, iyi dileklerde bulundu. Ayrıca, merkeze gelen bir çağrıyı da bizzat yanıtladı. Vali Aktaş'a, İl Emniyet Müdürü Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan eşlik etti. Vali Aktaş, ziyaretin sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'2024 YILINDA BURAYA GELEN ÇAĞRI SAYISI 2 MİLYONUN ÜZERİNDE'

Bir yılı daha acısıyla, tatlısıyla geri bıraktıklarını söyleyen Vali Aktaş, "Önümüzdeki birkaç saat içerisinde 2025 yılına girmiş olacağız. Biz de bu vesileyle bu gece ailesinden ayrı mesai yapan, nöbet tutan arkadaşlarımızı ziyaret edip hem işlerinde kolaylıklar diledik hem de yeni yıllarını kutluyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi birçok kurumumuzun ortak çalışma yaptığı bir yer. 112'nin kendi çağrı karşılayan personeliyle beraber polisimiz, jandarmamız, sağlık müdürlüğümüz, itfaiyemiz, orman işletme müdürlüğü personelimiz burada beraber çalışıyorlar. Özverili çalışma yapıyorlar. 2024 yılında buraya gelen çağrı sayısı 2 milyonun üzerinde. Bunun yaklaşık yüzde 40'ı da vakaya dönmüş vaziyette. Bu gece de burada 62 arkadaşımız nöbet tutacak. Biz de gündüz ve akşam da nöbet tutan arkadaşlarımıza ziyaretlerimizi yapıyoruz. Buradan sonra da yine uygulama noktalarımıza, polis merkezlerimize, hastane acil servislerinde hem vatandaşlarımızın hem de personelimizin yeni yılını kutlamak üzere ziyarette bulunacağız" dedi.

'3 BİN PERSONELİMİZLE SAHADAYIZ'

Tüm tedbirlerini aldıklarını belirten Vali Aktaş, "Emniyet ve jandarmamız birkaç gündür devam eden çalışmalarıyla yaklaşık 3 bin personelimizle sahadalar. Sahil Güvenliğimiz 45 personeli ve botlarıyla görev yapmakta. Bunun yanında tabii sadece kolluk olarak değil, sağlık teşkilatımızla teyakkuz durumunda. Yılbaşında vatandaşlarımızın huzurlu geçirmesi için diğer kurumlarımızla günlerdir normal yaptıkları mesaiye ilave olarak; gerek tarım müdürlüğümüz gerek diğer ilgili kurumlarımız üzerine düşen vazifeleri yerine getirmek için mesai harcadılar" ifadelerini kullandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki ziyaretinin ardından Vali Aktaş, Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluğundaki, Özdilek Uygulama Noktasına geçti. Vali Aktaş, denetimdeki vatandaşlarla ve görevli polislerle yeni yıl dileklerini iletti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Aktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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