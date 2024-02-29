Kocaeli'ye sis çöktü: Göz gözü görmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'ye sis çöktü: Göz gözü görmedi

Kocaeli'de sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Yüksek kesimlerde göz gözü görmezken, yollarda sürücüler kontrollü şekilde ilerledi. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sis etkisini gösterdi. Körfez ve Derince ilçelerinin yüksek kesimlerinde sis sebebiyle göz gözü görmedi. D-100 kara yolu geçişinde ise sürücüler araçlarının sis farlarını açarak kontrollü şekilde ilerledi. Görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü yolda ulaşımda aksama yaşanmadı. Sis sebebiyle bazı binaların adeta silueti görüldü.

29.02.2024 11:13  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'ye sis çöktü: Göz gözü görmedi

KOCAELİ - Kocaeli'de sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Yüksek kesimlerde göz gözü görmezken, yollarda sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sis etkisini gösterdi. Körfez ve Derince ilçelerinin yüksek kesimlerinde sis sebebiyle göz gözü görmedi. D-100 kara yolu geçişinde ise sürücüler araçlarının sis farlarını açarak kontrollü şekilde ilerledi. Görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü yolda ulaşımda aksama yaşanmadı. Sis sebebiyle bazı binaların adeta silueti görüldü.

Kocaeli\'ye sis çöktü: Göz gözü görmedi
Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, Hava Durumu, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'ye sis çöktü: Göz gözü görmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 11:56:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'ye sis çöktü: Göz gözü görmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement