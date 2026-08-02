Kocasinan'da Tarımsal Üretim Güçleniyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi'nin çiftçilerin ürün kalitesini artırarak tarımsal üretime katkı sağladığını belirtti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, tesisin çiftçilerin ürün kayıplarını en aza indirmek ve gelirlerini artırmak amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti.

Tesiste buğday, arpa, nohut, ayçiçeği, fasulye ve mercimek gibi ürünlerin elenerek 50 kilograma kadar paketlenebildiğine dikkati çeken Çolakbayrakdar, tohumluk olarak ayrılan ürünlerin de yeniden kullanılmasına imkan sağlandığını kaydetti.

Kocasinan'da tarımsal üretimi güçlendirmeye yönelik yatırımları sürdüreceklerini belirten Çolakbayrakdar, "Hububat Eleme ve Paketleme Tesisimizle çiftçi kardeşlerimiz alın teriyle ürettikleri ürünleri eleyip paketliyor. Tarımsal üretim altyapısını güçlendirecek ve üretimi artıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak ziraat, hayvancılık ve tarımsal üretimin gelişmesi için çiftçilere destek vermeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.