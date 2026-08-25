Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı - Son Dakika
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Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı

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Kocaelispor-Amedspor karşılaşması öncesinde Kocaelispor tribünlerinde sarı poşet sallayan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Görüntülerin incelenmesinin ardından 5 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

Dün akşam oynanan ve 2-0 Kocaelispor'un kazandığı Kocaelispor-Amedspor maçının ardından tribünlerde yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ağustos 2026 tarihinde Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor-Amedspor karşılaşması öncesinde yaşananlarla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı

Başsavcılık, soruşturmanın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "Tehdit veya hakaret içeren tezahürat" suçlarından yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları yönünde talimat verildi.

"SARI POŞET SALLAMAK SURETİYLE RAKİP TARAFTARA YÖNELİK TAHRİK EDİCİ EYLEM"

Başsavcılığın açıklamasında, Kocaelispor tribünlerinde yaşananlara ilişkin "Sarı poşet sallamak suretiyle rakip takım taraftarlarına yönelik olarak tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler" ifadesi kullanıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turka Kocaeli Stadyumunda Kocaelispor Futbol Kulübü ve Amedspor Futbol Kulübü arasında 24.08.2026 tarihinde oynanan müsabakanın öncesinde, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallamak suretiyle rakip takım taraftarlarına yönelik olarak tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında 5237 sayılı TCK 216 maddesi gereğince Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve 6222 Sayılı Kanun 14 maddesi gereğince Tehdit veya Hakaret içeren tezahürat suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir."

Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı

Kocaelispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Berat Kurucu Berat Kurucu:
    İstiklal marşına saygısızlığa soruşturma yok mu? 70 24 Yanıtla
  • ismail Güngör ismail Güngör:
    ha şöyle adam olun biraz kimsiniz bu ülkenin huzurunu bozuyorsunuz helal olsun bakana 23 35 Yanıtla
    Ümit Çevik Ümit Çevik:
    Huzur bozucu çok şey var ama adalet onlara işlemedi Enteresan Adam tribünden futbolcuya muz gösterdi Sulelesinin isimlerini saydı daha çok örnek var 8 6
  • Serdal Ozlenir Serdal Ozlenir:
    sarı poşet sallayana göz altımı ? ülke ne hallerde 29 21 Yanıtla
  • Serkan Uluçay Serkan Uluçay:
    Marşımız ıslıklanınca da biz tahrik olabiliyor muyuz? yoksa çözüm süreci gereği tahrik olma hakkı kürtlere mi tanındı sadece? 33 13 Yanıtla
  • Servet Yeşilkaya Servet Yeşilkaya:
    Nerdeeeen Nereyeee 21 0 Yanıtla
    Korkusuz Korkak Korkusuz Korkak:
    kadere bak kimler kimlerle beraber :)) 1 0
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SON DAKİKA: Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı - Son Dakika
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