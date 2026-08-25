Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı

Dün akşam oynanan ve 2-0 Kocaelispor'un kazandığı Kocaelispor-Amedspor maçının ardından tribünlerde yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ağustos 2026 tarihinde Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor-Amedspor karşılaşması öncesinde yaşananlarla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturmanın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "Tehdit veya hakaret içeren tezahürat" suçlarından yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları yönünde talimat verildi.

"SARI POŞET SALLAMAK SURETİYLE RAKİP TARAFTARA YÖNELİK TAHRİK EDİCİ EYLEM"

Başsavcılığın açıklamasında, Kocaelispor tribünlerinde yaşananlara ilişkin "Sarı poşet sallamak suretiyle rakip takım taraftarlarına yönelik olarak tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler" ifadesi kullanıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turka Kocaeli Stadyumunda Kocaelispor Futbol Kulübü ve Amedspor Futbol Kulübü arasında 24.08.2026 tarihinde oynanan müsabakanın öncesinde, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallamak suretiyle rakip takım taraftarlarına yönelik olarak tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında 5237 sayılı TCK 216 maddesi gereğince Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve 6222 Sayılı Kanun 14 maddesi gereğince Tehdit veya Hakaret içeren tezahürat suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir."