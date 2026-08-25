Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı - Son Dakika
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Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman’ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında üç kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TELEFONLARINI BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Soruşturma kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin dijital iz bırakmamak adına planlı bir kaçış organize ettiklerini tespit etti. Edinilen bilgilere göre, Serdar Özyurt ile İsmail Çanak'ın takip edilmemek için cep telefonlarını evlerinde bırakarak sırra kadem bastıkları öğrenildi. Soruşturma dosyasında adı geçen diğer şüpheli Ahsen Melek Kocatürk'ün ise yurt dışında olduğu ve firari konumda bulunduğu belirlendi.

TUTUKLU CEM DUMAN İFADE VERECEK

Kaçak şüphelilerin aranmasına yönelik operasyonlar sürerken, soruşturmanın bir diğer kritik ayağında da önemli bir gelişme yaşandı. Halihazırda tutuklu bulunan Cem Duman'ın, genişletilen bu soruşturma kapsamında dosyaya dahil edildiği ve "şüpheli" sıfatıyla yeniden ifadesine başvurulacağı açıklandı.

Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

NE OLMUŞTU?

Hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük, tutuklanmıştı.

Savcılığın sevk yazısında, somut olayda şüpheli Küçük'ün çeşitli zaman diliminde canlı yayın programında farklı soruşturma dosyasından tutuklu bulunan Fatih Keleş ile ilgili yorum yaptığı, söz konusu canlı yayın programının video çözümlenmesi incelendiğinde "Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı." şeklinde haber yaparak yanlış bilgiyi alenen yaydığı belirtilmişti.

Bir diğer canlı yayın programında ise Küçük'ün "Berkay Gezgin İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldı, MASAK raporlarında var." diyerek yanlış bilgiyi alenen yaydığının tespit edildiği kaydedilen yazıda, Küçük'ün bir süre geçtikten sonra ise söz konusu haberle ilgili farklı paylaşımlar yaptığı aktarılmıştı.

Bu deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin algı yaratacak şekilde paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu, bu bağlamda somut olayda "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun yasal unsurlarının oluştuğu, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu belirtilen yazıda, Küçük'ün üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Duman, Cem Küçük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    cem sen solcuların bütün iktidar kendisinden olana operasyon yapmıyor algısını yerle bir ettin ha birde ros vardı dimi 4 1 Yanıtla
  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    iktidar yada muhalefet farketmez, kim çalıp çırptiysa ceza sı kesilsin, sayın bakanım akın gürlek, bileğinize kuvvet 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı - Son Dakika
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