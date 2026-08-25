Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında üç kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TELEFONLARINI BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Soruşturma kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin dijital iz bırakmamak adına planlı bir kaçış organize ettiklerini tespit etti. Edinilen bilgilere göre, Serdar Özyurt ile İsmail Çanak'ın takip edilmemek için cep telefonlarını evlerinde bırakarak sırra kadem bastıkları öğrenildi. Soruşturma dosyasında adı geçen diğer şüpheli Ahsen Melek Kocatürk'ün ise yurt dışında olduğu ve firari konumda bulunduğu belirlendi.

TUTUKLU CEM DUMAN İFADE VERECEK

Kaçak şüphelilerin aranmasına yönelik operasyonlar sürerken, soruşturmanın bir diğer kritik ayağında da önemli bir gelişme yaşandı. Halihazırda tutuklu bulunan Cem Duman'ın, genişletilen bu soruşturma kapsamında dosyaya dahil edildiği ve "şüpheli" sıfatıyla yeniden ifadesine başvurulacağı açıklandı.