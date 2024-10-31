Kokarca İstilasıyla Mücadelede Samuray Arısı Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Kokarca İstilasıyla Mücadelede Samuray Arısı Üretimi Artıyor

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Kahverengi kokarca ile mücadelede 2024'te 207 bin samuray arısı doğaya bırakıldı.

31.10.2024 13:48
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Kokarca istilasına karşı samuray arısı üretimi 10 katına çıkarıldı

Kahverengi kokarcayla mücadelede 207 bin samuray arısı doğaya bırakıldı

SAMSUN - Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde 2023 yılında üretilen 20 bin 'trissolcus japonicus' (samuray arısı) sayısı 2024 yılında 207 bine çıktı. Şu ana kadar 34 ilde doğaya bırakılan samuray arıları birçok meyve ve sebzeye zarar veren kahverengi kokarcanın popülasyonu ile mücadele ediyor.

Samsun'daki Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri üzerine çalışılmaya devam ediliyor. 2023 yılında bu laboratuvarlarda üretilen 20 bin samuray arısı Rize ve Artvin illerinde doğaya salınmıştı. 2024 yılında kahverengi kokarcanın popülasyonun artması çalışmaları da hızlandırdı. Enstitü tarafından üretilen 207 bin samuray arısı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri hariç diğer bölgelerdeki 34 şehirde doğaya salındı.

"Samuray arılarının 3 yıl içinde doğada sayılarının artmasını bekliyoruz"

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Eşref Yavuz, "Kahverengi kokarca, Ekim ayı başları itibariyle ev, depo, odunluk gibi kapalı alanlarda diyapoz dönemini geçirmektedir. İlkbaharda ise hava sıcaklarının yükselmesiyle beraber bulunduğu kışlak ortamlardan çıkarak beslenmeye ve çiftleşmeye başlamaktadır. Kahverengi kokarca ile mücadelede entegre mücadelenin tüm unsurlarını kullanmak oldukça önemlidir. Bu unsurlar biyoteknik, kimyasal, mekanik ve biyolojik mücadeledir. Mekanik mücadelede kışlaklara yönelen böceğin evlerde toplanıp imha edilmesi büyük önem arz etmektedir. Kimyasal mücadelede açık alanlarda, tarla, bahçe gibi alanlarda bitki koruma ürünleri kullanılabilir. Biyolojik mücadelede ise samuray arısını kullanmaktayız. İlk olarak samuray arısı 2022 yılında İtalya'dan ülkemize getirildi. 2023 yılında Artvin ve Rize'de 20 bin adet doğaya bırakıldı. 2024 yılı içerisinde 34 şehirde yaklaşık 207 bin samuray arısı doğaya bırakılarak biyolojik mücadeleye devam etmekteyiz. Yaklaşık 3 yıl içinde samuray arılarının doğada gözle görülebilir şekilde artmasını bekliyoruz. Samuray arısı doğada kahverengi kokarcanın yumurtalarını bularak bu yumurtaları içerisine kendi yumurtalarını bırakıyor. Bu şekilde kahverengi kokarca böceğinin popülasyonunu baskı altına alıyor" dedi.

Fındık, kivi, Trabzon hurması, turunçgil, elma, armut, şeftali, böğürtlen, üzüm, mısır, fasulye, biber, domates, kabak, hıyar gibi birçok sebze ve meyve gibi 300'den fazla bitkide zarar yapabilen istilacı bir tür olan kahverengi kokarcanın popülasyonunu azaltmak için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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