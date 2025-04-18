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Köklerden Balıkesir'e Projesi Ayvalık'ta

MEB'in 'Köklerden Balıkesir'e' projesi Ayvalık'ta öğrencilerin sergileriyle hayat buldu.

18.04.2025 18:59
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MEB'in "Köklerden Balıkesir'e" projesi Ayvalık'ta hayat buldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Kökler'den Balıkesir'e" ismini taşıyan proje, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'in katılımıyla başlayan etkinlikte; ilçedeki okullarda öğrenciler tarafından hazırlanan Çevre Kirliliğinin Etkileri ve Deniz Ekosistemi, Geri Dönüşüm ve Ayvalık konulu sergiler, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın ev sahipliğinde gezildi.

Deniz Kabuğundan el sanatları, Mesleki Eğitim'e yönelik tanıtımlar, Geleneksel Balıkçılık ve Denizcilik Faaliyetleri, Denizcilik Lisesi Gemicilik Bakımı ve Uygulamalarına ait çalışmaların da sergilendiği etkinlik, En İyi Tatlar Yarışması ve ödül töreniyle sona erdi.

Etkinlikte konuşan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Ayvalık'ta okullarda öğrencilerin ürettikleri eserleri son derece başarılı bulduğunu belirterek, okulların öğretmenlerine teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında başladığını hatırlatan İl Müdürü Demir, "Büyük bir oranda öğretmenlerden oluşan ve akademisyenlerin de katkı sağladığı 1.-5. ve 9. sınıflardaki müfredat değişliği bu yıl uygulama geçti. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; sadece test çözmek değildir. Köklerden Geleceğe Manifestosu ile hareket ederek, öğrencilerin yeteneklerini ve becerilerini nasıl daha kısa bir süre keşfedebileceğimizi, öğrencileri ilgi alanlarına nasıl yönlendirebileceğimizi ve gelecekte bu ülkeyi emin ellere nasıl teslim edebileceğimize ait çalışmaları hayata geçirebilmeye çalışıyoruz. Öğretmenler arkadaşlarımızla birlikte geliştirilen bu projeyi, Balıkesir genelindeki tüm ilçelerimize yaymaya çalıştık" dedi.

Projeyle hedeflerinin; Türkiye'nin geleceği olan öğrencileri en iyi şekilde geleceğe hazırlayabilmek olduğunu belirten Murat Demir, "Biz öğrencilerimizi ne kadar iyi ve donanımlı yetiştirebilirsek, bu ülke gelecekte o kadar bilgili insanlarca en güzel bir şekilde yönetilebilecektir. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin beyefendi ve bakan yardımcılarımızla tüm bakanlık çalışanlarımıza, ayrıca taşradan Maarif Modeli ile ilgili görev alıp, bu konuda çalışmalar yapan tüm öğretmen arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili ne kadar çok çalışırsak, bu program o kadar çok zenginleşecek ve dolayısıyla bizden sonra çocuklarımız, torunlarımız da daha kaliteli ve daha güzel programlarla eğitilecek, öğretilecekler ve bunların meyvesini hep birlikte alacağız." ifadelerini kullandı.

"Üretimin olduğu bir yerde de ekonomi her yönüyle güçlü olur"

Mesleki Eğitim konusunda da açıklamalarda bulunan Murat Demir, "Herkesin bir mesleği olması gerektiğine inanıyoruz. Mesleki Eğitimi ne kadar çok geliştirebilirsek, üretim o kadar artacaktır. Üretim, mesleki eğitimle artar. Mesleki eğitimin aktif ve canlı olduğu bir yerde, üretim olur. Üretimin olduğu bir yerde de ekonomi her yönüyle güçlü olur. Hatırlayacak olursanız; pandemi ve 10 ilimizi vuran deprem sürecinde meslek liselerimiz, olgunlaşma enstitülerimiz adeta birer fabrika gibi çalıştılar. Battaniye, eşofman, giyim eşyaları, soba, A'dan Z'ye kamyonlar dolusu sayısız ihtiyaç malzemesini Meslek liselerimizdeki öğretmen ve öğrencilerimizin marifetiyle yapıldı ve gönderildi. "diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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