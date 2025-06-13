Koleksiyoncu Mühendis'in Küçük Müzesi - Son Dakika
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Koleksiyoncu Mühendis'in Küçük Müzesi

13.06.2025 11:13
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Ergün Külünk, 56 yıldır biriktirdiği objelerle ofisini küçük bir müzeye dönüştürdü.

Gemici dedesi tarafından 1948'de ABD'den getirilen el işçiliği dolma kalemle koleksiyonculuğa adım atan inşaat mühendisi Ergün Külünk, 56 yıldır topladığı kalem, tespih, ebru, resim, hat, mimari parçalar, Kur'an-ı Kerim ve Kabe örtüsü gibi birçok objeyle ofisini küçük müze haline getirdi.

Aslen Rizeli olan ve 1951'de dünyaya gelen Külünk'ün çocukluğu, asker babasının görevi dolayısıyla Anadolu'nun farklı şehirlerinde geçti. Ailesi 1969'da onun üniversite eğitimi için İstanbul'a taşındığında babası emekliye ayrıldı.

Gemici dedesinin 1948'de ABD'ye yaptığı seferden dönüşte getirdiği "Parker 21" modeli dolma kalemin babası tarafından lisedeki derslerinde başarılı olması dolayısıyla kendisine hediye edilmesiyle bu hobiye merak sardı.

Külünk, AA muhabirine, "Herkes etrafına çok farklı şeyler alırken 1948 senesinde Amerika seferinden dönen dedem, babama 'Parker 21' modeli bir dolma kalem alıyor. Her şeyin başlangıcı bu diyebiliriz. Babam, Diyarbakır'da 1969'da liseyi hiç ikmale kalmadan bitirdiğim için bu kalemi bana hediye etti." dedi.

Kalemi 56 yıldır özenle saklayan Külünk, senede 1-2 kez çıkarıp kullanarak onların hatırasını yad ettiğini söyledi. Külünk, biriktirme ve saklama kültürünü ise ailede birçok şeyi geri dönüştüren annesinden aldığını kaydetti.

Lisede fasikül halinde yayınlanan "Meydan Larousse" ansiklopedisini almak için her hafta gazete bayilerinde sıra beklediğini dile getiren Külünk, ciltlediği ansiklopedileri hala kütüphanesinde sakladığını anlattı.

Külünk, üniversiteden sonra Yıldız Teknik Üniversitesine bağlanan Işık Mühendislik Yüksekokulu'nda okuduğunu, kalem ve tespih merakının da bu dönemde derinleştiğini söyledi.

Beyazıt Meydanı'nda kurulan bitpazarının da müdavimlerinden olduğuna dikkati çeken Külünk, kitap ve dergi koleksiyonunu buradan aldıklarıyla genişlettiğini, Sahaflar Çarşısı'nın girişindeki pazar yerinden ise kalem ve tespih aldığını ifade etti.

Ergün Külünk, kuka, has kehribar, mercan, firuze, fil dişi, kemik, çeşitli değerli taşlardan yapılmış binlerce tespihe sahip olduğunu, gayet zengin kurşun ve dolma kalem koleksiyonunu da muhafaza ettiğini anlattı.

Dünyayı gezerken bile bitpazarı rotasında

Bir müddet sonra tespih ve kalemin yanına farklı objeler de eklemeye başladığını vurgulayan Külünk, "Mutlaka gittiğim ülkenin, şehrin bitpazarını programa almaya gayret ediyorum. Bir şeyler mutlaka buluyorum. Hamburg'a aile bireyleri seyahatimizde yıl başı olmasına rağmen küçücük bitpazarı buldu arkadaşlar. Üç kalem aldım. Böylece benim adıma seyahat amacına ulaşmış oldu." diye konuştu.

Bir şeyler biriktirmenin ve koleksiyonculuğun ciddi bütçe de gerektirdiğinin altını çizen Külünk, şöyle devam etti:

"Edindiğim objelerimin büyük kısmını kendime örnek aldığım, 'sanki yedim' şiarıyla yapmaya gayret ettim. Gençlik dönemimde inşaat mühendisi olduğum için iyi maaşım vardı. Ben kışın çok yazlık pantolon giydim. En az iki kere pençelenmiş ayakkabı giydim. Alamadığımdan mı? Hayır, tabii ki alabilirdim. Ama kalem mi, pantolon mu? Kalem ağır bastı. Tespih mi, ayakkabı mı? Tabii ki tespih. Evet, bir bütçe gerek ama bütçeyi nasıl oluşturduğunuz da çok önemli. İşte benim tercih ettiğim yol 'sanki yedim.'"

Külünk, koleksiyon tutkusu sayesinde tanıştığı farklı kesimlerden insanlarla aldıkları objeler üzerine sohbet ettiklerini anlattı.

Biriktiricilerin edindikleri objeleri teşhir etmekten büyük keyif aldığından bahseden Külünk, "Bu manada çok güzel dostluklarım oldu. 1970'lerde tanıştığım insanlarla 50 küsur senedir görüşüyorum." dedi.

Koleksiyonda tarihi ve kültürel hafızaya dair objeler bulunuyor

İnşaat mühendisi olan Külünk, mesleğine dair de birçok obje biriktirdiğini, koleksiyonunda, Kabe, Selimiye, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya, Sultanahmet ile Yıldız camilerine ait tarihi çiviler, Selimiye Camisi'ne ait ahşap minaresinin merdiven parçası, İstanbul'un fethi öncesi Demirköy'de şahi topunun döküldüğü fırına ait tuğla gibi çeşitli inşaat malzemeleri yer aldığını söyledi.

Türkiye'deki camilerin restorasyonu sırasında artık özelliğini kaybettiği için hurdaya, çöpe ayrılan bir miktar çivi de edindiğini aktaran Külünk, Selimiye Camisi'nin minare merdiveninin çürümüş parçasını edindiğini dile getirdi.

Külünk, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethi için hazırlıklar yapılırken Demirköy'de kurduğu dökümhanesinin fırınına ait tuğladan bir parçaya sahip olduğuna dikkati çekerek, "Fotoğraf sanatçısı bir arkadaşım alandan uzaklaştırılmış parçayı görünce, 'Bu, Ergin Abi'nin işine yarar.' diyerek alıp getirdi." ifadelerini kullandı.

Koleksiyonunda hayranlık duyduğu Sultan 2. Abdülhamid'e ait resim, çizim ve kişisel eşyaların da bulunduğunu anlatan Külünk, Sultan 2. Abdülhamid'in üzerinde inisiyal bulunan şahsi mektup zarfı gibi özel eşyaların, Çamlıca Camisi kütüphanesine bağışladığı binlerce kitabın da yer aldığını söyledi.

Bir bölümünü bağışladığı oldukça geniş kitap koleksiyonu bulunan Külünk, kütüphanesindeki son 50 yılda basılmış tarih dergilerinin ve hatıratların kendisi için özel yer tuttuğunu kaydetti.

Torunlarına biriktirme ve yazma alışkanlığı kazandırmayı amaçladığını vurgulayan Külünk, "Şimdi torunlarıma bu merakı kendilerinin arzularıyla kazandırmaya çalışıyorum. 10 yaşındaki büyük torunumla mektuplaşmaya başladık. Ben dolma kalemle mektup yazıyorum, postaya verip gönderiyorum. İstanbul'da yaşıyor ve evlerimizin arası 2 kilometre. O da bana kendi el yazısıyla mektup yazıyor. 'Bu mektuplarımız belli hacme ulaşınca bunları kitaplaştıracağız.' diyerek onu teşvik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Devlet büyüklerinin kalemleri koleksiyonunda

Külünk'ün vitrinindeki özel kalemler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği dolma kalemlerin yanı sıra satın aldığı Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz ile Ahmet Necdet Sezer gibi devlet adamlarına ait kalemler de bulunuyor.

Manevi değeri yüksek parçalardan Surre Alayları ile Hicaz'a gönderilen hediyelerin konduğu kese, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet'in temizliği sonrası tozlarının toplandığı vazo ve Kabe örtüsü de bunlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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