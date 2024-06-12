Köln'de "Dualı Gömlekler" sergisi açıldı

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Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde "Dualı Gömlekler Sergisi" açıldı.

DİTİB Köln Merkez Camisi Sergi Salonu'nda ikinci kez açılan, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ile hat sanatçısı Mehmet Vanlıoğlu tarafından hazırlanan ve 30 eserin yer aldığı serginin açılışına Türk ve Alman sanatseverler katıldı.

Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Osmanlı sultanlarının zırhlarının içine giydikleri ve üzerinde dualar yazılı ve bezemeler olan gömleklerin replikalarını yaparak tarihi bir aktarım yapmak istedik. Türkiye'de ve birçok ülkede sergiler düzenledik ve çok büyük ilgi gördü. Şimdi de Köln'e ikinci kez geldik." dedi.

Osmanlı sultanlarının dualı gömleklerinin 3-4 yılda dokunarak ayet, hadis ve sembollerle süslendiğini ifade eden hattat Mehmet Vanlıoğlu ise şunları kaydetti:

"Bu gömleklerin sırları hala çözülememiştir. Uzmanlar, üzerlerindeki şifrelerin Osmanlı tarihine ışık tutabileceğine inanıyor. Sultanlar, korunmak ve şifa bulmak gayesiyle giyerdi. Gömleklerin üzerindeki ayet ve dualar giyen kişiye moral ve motivasyon sağlardı. Gömlekler sadece padişahlar için değil, çocuklar ve özel şahıslar için de yapılırdı. Kumaşlar genellikle Denizli'den getirilir ve celi, sülüs ve küfi yazı çeşitleriyle işlenirdi. Topkapı Sarayı'nda sergilenen bu gömlekler, farklı kültür ve dinlerde de benzer şekillerde bulunur. Orijinaline sadık kalarak dua niyetiyle ayet, hadis ve dualar seçerek bir sergi koleksiyonunu oluşturduk."

DİTİB Genel Sekreteri Eyüp Kalyon ise Almanya'daki 858 cami derneği ile DİTİB olarak kültürel, dini ve sosyal hizmetler ürettiklerini belirterek, sanatın insanın farklı duyularına hitap eden önemli bir unsur olduğuna işaret etti.

Sergi 23 Haziran'a kadar gezilebilecek.