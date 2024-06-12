Köln'de "Dualı Gömlekler" sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Köln'de "Dualı Gömlekler" sergisi açıldı

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde 'Dualı Gömlekler Sergisi' açıldı. Sergi, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ile hat sanatçısı Mehmet Vanlıoğlu tarafından hazırlanan 30 eserin yer aldığı bir koleksiyonu içeriyor. Osmanlı sultanlarının zırhlarının içine giydikleri ve üzerinde dualar yazılı ve bezemeler olan gömleklerin replikaları sergileniyor. Sergi, 23 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

12.06.2024 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde "Dualı Gömlekler Sergisi" açıldı.

DİTİB Köln Merkez Camisi Sergi Salonu'nda ikinci kez açılan, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ile hat sanatçısı Mehmet Vanlıoğlu tarafından hazırlanan ve 30 eserin yer aldığı serginin açılışına Türk ve Alman sanatseverler katıldı.

Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Osmanlı sultanlarının zırhlarının içine giydikleri ve üzerinde dualar yazılı ve bezemeler olan gömleklerin replikalarını yaparak tarihi bir aktarım yapmak istedik. Türkiye'de ve birçok ülkede sergiler düzenledik ve çok büyük ilgi gördü. Şimdi de Köln'e ikinci kez geldik." dedi.

Osmanlı sultanlarının dualı gömleklerinin 3-4 yılda dokunarak ayet, hadis ve sembollerle süslendiğini ifade eden hattat Mehmet Vanlıoğlu ise şunları kaydetti:

"Bu gömleklerin sırları hala çözülememiştir. Uzmanlar, üzerlerindeki şifrelerin Osmanlı tarihine ışık tutabileceğine inanıyor. Sultanlar, korunmak ve şifa bulmak gayesiyle giyerdi. Gömleklerin üzerindeki ayet ve dualar giyen kişiye moral ve motivasyon sağlardı. Gömlekler sadece padişahlar için değil, çocuklar ve özel şahıslar için de yapılırdı. Kumaşlar genellikle Denizli'den getirilir ve celi, sülüs ve küfi yazı çeşitleriyle işlenirdi. Topkapı Sarayı'nda sergilenen bu gömlekler, farklı kültür ve dinlerde de benzer şekillerde bulunur. Orijinaline sadık kalarak dua niyetiyle ayet, hadis ve dualar seçerek bir sergi koleksiyonunu oluşturduk."

DİTİB Genel Sekreteri Eyüp Kalyon ise Almanya'daki 858 cami derneği ile DİTİB olarak kültürel, dini ve sosyal hizmetler ürettiklerini belirterek, sanatın insanın farklı duyularına hitap eden önemli bir unsur olduğuna işaret etti.

Sergi 23 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

Almanya, Osmanlı, Köln, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köln'de 'Dualı Gömlekler' sergisi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:23 İstanbul’da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam
17:07 Ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor Ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor
22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 22:33:42. #1.12#
SON DAKİKA: Köln'de "Dualı Gömlekler" sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement