Kolombiya, İngiltere'ye Vize Talep Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kolombiya, İngiltere'ye Vize Talep Edecek

Kolombiya, İngiltere'nin vize muafiyetini kaldırmasının ardından, İngilizlerden vize isteyecek.

27.11.2024 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Kolombiyalılara uyguladığı vize muafiyetini kaldırmasının ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesi" kapsamında İngiltere vatandaşlarından vize talep edileceğini duyurdu.

İngiltere Parlamentosu'nun Kolombiyalılara yönelik vizesiz giriş uygulamasını sonlandırmasının ardından Kolombiya lideri Petro, sosyal medya hesabından bu karara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Eğer Birleşik Krallık, Kolombiya halkı için vize ihtiyacını yeniden gündeme getirdiyse, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Kolombiya hükümetinin de Kolombiya'ya gelmek isteyen İngiltere vatandaşları için vize talep edeceğini belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Gilberto Murillo, İngiltere'nin kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiği konusunda umutlu olduklarını belirtti.

Öte yandan, İngiltere'nin Kolombiya'daki diplomatik misyonlarından birinin temsilcisi, yerel basına yaptığı açıklamada, Kolombiyalıların son zamanlarda İngiltere'ye girişlerinde rekor bir artış yaşandığını ve Kolombiyalı suç örgütü üyelerinin sahte belgeler ve formlar düzenleyerek İngiltere'nin vize muafiyetini suiistimal ettiğini öne sürdü.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Kolombiyalıların İngiltere'ye seyahatlerinde vize talep edileceği bildirilmişti.

Kolombiyalılar, Kasım 2022'den bu yana başta İngiltere olmak üzere İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'ya seyahatlerinde vizeden muaf tutulmuştu.

Petro, İngiliz mevkidaşından talepte bulunmuştu

G20 Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen Petro, iki ülke arasındaki vize muafiyetinin sürdürülmesini talep etmiş ve Kolombiya ile İngiltere vatandaşlarının karşılıklı etkileşiminin devam etmesini istemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Kolombiya, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya, İngiltere'ye Vize Talep Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:30 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu
07:21 Piyasalarda sahte dolar krizi Piyasalarda sahte dolar krizi
07:06 Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun bir bölüm ayırdı Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
09:37 Beşiktaş’ta bileti kesilen ilk isim belli oldu Beşiktaş'ta bileti kesilen ilk isim belli oldu
09:24 Tereyağı, peynir ve sucuğa karıştırdıkları şoke etti Tereyağı, peynir ve sucuğa karıştırdıkları şoke etti
09:17 Ankara’da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı Ankara'da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı
09:15 Makyajsız hali İzzet Altınmeşe’ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı
09:03 Çikolata yiyenler dikkat Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı Çikolata yiyenler dikkat! Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı
08:56 Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi
08:29 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha
08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 07:56:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kolombiya, İngiltere'ye Vize Talep Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.