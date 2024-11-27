Kolombiya, İngiltere'ye Vize Talep Edecek

Güncel

İngiltere'nin Kolombiyalılara uyguladığı vize muafiyetini kaldırmasının ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesi" kapsamında İngiltere vatandaşlarından vize talep edileceğini duyurdu.

İngiltere Parlamentosu'nun Kolombiyalılara yönelik vizesiz giriş uygulamasını sonlandırmasının ardından Kolombiya lideri Petro, sosyal medya hesabından bu karara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Eğer Birleşik Krallık, Kolombiya halkı için vize ihtiyacını yeniden gündeme getirdiyse, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Kolombiya hükümetinin de Kolombiya'ya gelmek isteyen İngiltere vatandaşları için vize talep edeceğini belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Gilberto Murillo, İngiltere'nin kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiği konusunda umutlu olduklarını belirtti.

Öte yandan, İngiltere'nin Kolombiya'daki diplomatik misyonlarından birinin temsilcisi, yerel basına yaptığı açıklamada, Kolombiyalıların son zamanlarda İngiltere'ye girişlerinde rekor bir artış yaşandığını ve Kolombiyalı suç örgütü üyelerinin sahte belgeler ve formlar düzenleyerek İngiltere'nin vize muafiyetini suiistimal ettiğini öne sürdü.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Kolombiyalıların İngiltere'ye seyahatlerinde vize talep edileceği bildirilmişti.

Kolombiyalılar, Kasım 2022'den bu yana başta İngiltere olmak üzere İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'ya seyahatlerinde vizeden muaf tutulmuştu.

Petro, İngiliz mevkidaşından talepte bulunmuştu

G20 Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen Petro, iki ülke arasındaki vize muafiyetinin sürdürülmesini talep etmiş ve Kolombiya ile İngiltere vatandaşlarının karşılıklı etkileşiminin devam etmesini istemişti.