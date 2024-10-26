Komel Seçimleri Boykot Edecek

Güncel

Irak'taki Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) lideri Ali Bapir, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) milletvekili seçimlerinde "hile yapıldığını" iddia ederek, mecliste yer almayacaklarını açıkladı.

Komel lideri Bapir, düzenlediği basın toplantısında, 20 Ekim'de düzenlenen IKBY'nin 6. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Seçimlerde "hile yapıldığını" öne süren Bapir, partisinin meclisi boykot edeceğini ve katılmayacağını söyledi.

Komel'den 22 Ekim'de yapılan açıklamada da seçim sonuçlarında hile yapıldığı ileri sürülerek, sonuçları reddettikleri ve ilgili belgeleri toplayarak şikayette bulunacakları belirtilmişti.

Öte yandan, Komel'in yanı sıra Kürdistan İslami Hareketi Partisi (Bizutnava), Halwest (Duruş) Hareketi, Goran (Değişimi) Hareketi ve Halk Cephesi de seçimlerde "hile yapıldığına" ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

IKBY milletvekili seçimlerinin ilk sonuçları ve tahmini sandalye dağılımı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun açıkladığı ilk sonuçlara göre, KDP ve KYB meclisteki sıralamada yerlerini korurken, önceki dönemlerde üçüncü parti konumundaki Goran ciddi oy kaybı yaşamıştı. Süleymaniye merkezli ve KYB'nin rakibi Yeni Nesil Hareketi ise oylarını önemli ölçüde artırarak KDP ve KYB'nin ardından gelmişti.

Buna göre, KDP 809 bin 197, KYB 408 bin 141, Yeni Nesil Hareketi 290 bin 991, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 116 bin 981, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 64 bin 710, Halwest (Duruş) Hareketi 55 bin 775, Halk Cephesi 33 bin 365 ve Goran 11 bin 621 oy oy almıştı.

IKBY yerel medyasında yayınlanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre de siyasi partilerin meclisteki dağılımı büyük oranda belli olmuştu.

Buna göre, 100 sandalyeli mecliste KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2 ve Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu'nun 1 sandalye aldığı tahmin ediliyor.