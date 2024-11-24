Kömür Limanı Protestosunda 170 Gözaltı

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde polis, kömür nakliye limanında düzenlenen fosil yakıt karşıtı protestoda gemilerin geçtiği kanala kayık ve kanolarla giren 170 göstericiyi gözaltına aldı.

ABC News'ün haberine göre göstericiler, "dünyanın en büyük kömür limanı" olarak bilinen Newcastle Limanı'nda küçük kayık ve kanolarla denize açılarak kömür karşıtı protesto düzenledi.

NSW polisi, fosil yakıt karşıtı protestocuların, gemilerin kullandığı kanala girmesinin "yasa dışı olabileceği" uyarısında bulundu. Ardından birçok kişi kayıklarıyla kanala girdi.

Bunun üzerine polis, "talimatları göz ardı ettikleri, denizde emniyetsiz davranışlar sergiledikleri ve büyük bir tesisin çalışmasını engelledikleri" gerekçesiyle aralarında çocukların da bulunduğu 170 kişiyi gözaltına aldıklarını bildirdi.

Polisin açıklamasında, "kamu güvenliğini ve gemilerin güvenli geçişini tehdit eden davranışlara sıfır toleransla yaklaşılacağı" ifade edildi.

Liman yetkilileri, güvenlik endişeleri nedeniyle gemi hareketlerini birkaç saatliğine durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Gösteriyi düzenleyen aktivist grubun sözcüsü, bir yük gemisinin limana girmesinin engellendiğini belirterek protestonun "başarılı" olduğunu savundu.