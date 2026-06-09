Ferdi Zeyrek Konak'ta Anıldı

(İZMİR) - Konak Belediyesi, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat yıl dönümünde tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda helva dağıttı.

Konak Belediyesi, geçtiğimiz yıl hayata veda eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat yıl dönümünde tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda helva dağıtımı gerçekleştirdi.

Kemeraltı Hisarönü Camii girişinde yapılan dağıtımda, Kemeraltı esnafı ve İzmirli vatandaşlar, görev süresi boyunca samimiyeti, adaletli yönetimi, kentine kazandırdığı değer ve bıraktığı izlerle hatırlanan merhum Başkan Ferdi Zeyrek'i, vefatının yıl dönümünde sevgi, saygı ve dualarla andı.

Manisa'dan, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na alışveriş için gelen vatandaşlar ise Ferdi Zeyrek anısına helva dağıtımı yapıldığını görünce duygusal anlar yaşadı.