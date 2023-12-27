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Kongo'da Seçim İptali İçin Göstericilere Müdahale - Son Dakika
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Kongo'da Seçim İptali İçin Göstericilere Müdahale

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin iptali için eylem düzenleyen göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla toplanan göstericiler, başkent Kinşasa'da polis tarafından dağıtılmaya çalışıldı. Göstericilerin polise taşlı saldırıda bulunmasıyla arbede yaşandı.

Kongo\'da Seçim İptali İçin Göstericilere Müdahale
27.12.2023 - 18:25,
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 20 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin iptali için toplanan göstericilere güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre, 20 Aralık'ta yapılan seçimlerde oy verme işlemleri sırasında usulsüzlük yapıldığını iddia eden muhalefet, seçimin iptali için eylem düzenledi.

Polis, bu çerçevede başkent Kinşasa'da toplanan göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı başkentte, cumhurbaşkanı adayı Martin Fayulu'nun çalışma ofisi de polis tarafından kuşatıldı.

Lastik yakarak yolları kapatan göstericiler polise taşlı saldırıda bulundu. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Göstericileri, Yüksek Seçim Kurulunun (CENİ) çalışmalarını baltalamakla suçlayan hükümet, 5 cumhurbaşkanı adayının, bugün düzenlemeyi planladığı ortak gösteriye yönelik dün yasak getirmişti.

Cumhurbaşkanı adayları seçimlerini iptalini istedi

Cumhurbaşkanı adayları Fayulu, Denis Mukwege, Theodore Ngoy, Jean Claude Baende ve Nkema Liloo 24 Aralık'ta ortak bir bildiri yayımlayarak, 20 Aralık'taki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde birçok usulsüzlüğün yaşandığı iddiasıyla seçimlerin iptalini istemişti.

Sahte oy pusulalarının kullanıldığı, birçok seçmenin oy kullanamadığı ve seçimlerin anayasaya uygun organize edilmediği ileri sürülen ortak bildiride, 27 Aralık'ta Kinşasa'da protesto gösterisi düzenleneceği duyurulmuştu.

Resmi sonuçlar en geç 31 Aralık'a kadar CENİ tarafından ilan edilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kongo'da Seçim İptali İçin Göstericilere Müdahale - Son Dakika
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