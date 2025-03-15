Konteyner Gemisi Kurtarıldı

(İSTANBUL) Romanya'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde sabah saatlerinde karaya oturan ve akşam saatlerinde kurtarma çalışmaları başlatılan MSC Rhiannon isimli konteyner gemisi yüzdürüldü.

188 metre uzunluğundaki konteyner gemisi sabah saatlerinde Ahırkapı açıklarında iken karaya oturma şüphesi başgösterdi. Bunun üzerine bölgeye Kurtarma-9 römorkörü ile bir can kurtarma botu yönlendirildi. Gün boyunca kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan gemi sonuç alamadı. Bunun üzerine de akşam saatlerinde kurtarma operasyonu başlatıldı. Çalışmalar yaklaşık 2 saat sonra sonuç verdi ve gemi yüzdürüldü.

Konuya ilişkin Uluştırma ve Altyapı bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel müdürlüğü'nden yapılan son açıklama şöyle:

"Romanya'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken İstanbul Yeşilköy önlerinde karaya oturan MSC Rhinannon isimli 188 m boyundaki konteyner gemisi, balık adam ekibimizin yaptığı inceleme sonrası İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kurtarma uzmanımız, kılavuz kaptanımız, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz refakatinde ve Kurtarma-9 römorkörümüzce oturduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü."