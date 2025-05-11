Konya 6. Sufi Sinema Festivali Sona Erdi

Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçirilen 6. Sufi Sinema Festivali, sona erdi.

Taş Bina'da gerçekleştirilen kapanış programında, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Konya Sufi Sinema Festivali'nin hakikate açılan bir perde olduğunu söyledi.

Festivalde, sinemaseverlerin, yönetmenlerin ve genç sinemacıların buluştuğunu, tasavvufun, sinema yoluyla ifade bulduğunu kaydeden Uslu, şöyle konuştu:

"Ekrem hocamız, 'Perde görmeye manidir ama perdenin diğer yüzü hakikate bakar' diyor. Bu noktada Konya 6. Sufi Sinema Festivali, perdenin hakikate bakan yüzüdür. Göstermeye yönelik bir festival olmasını arzu ediyorum. Bizim en çok zorlandığımız durum sizin gibi yetkin insanları bir araya getirmektir. En zor olan yetkin insan olmak. Festivali dünyaya yaymaya çalışalım. Çünkü İslam şehirlerinin pek çoğunda bugün kandil sönmüş durumda. Konya kandili yanan bir şehir. Festivalin 7'ncisinde de buluşmak dileğiyle."

Festival haftası boyunca, tasavvufi ve manevi temalara odaklanan film gösterimi, yönetmen, senarist ve yapımcılarla yapılan söyleşiler, atölye çalışmaları, paneller ve akademik oturumlar düzenlendi.