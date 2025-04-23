Konya'da Alacak Tartışması Kanlı Bitti

Konya'nın Meram ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Çomaklı Mahallesi'nde bir mermer atölyesinde, çalışanlar arasında iddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda 5 kişi silah ve bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.