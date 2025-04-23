Konya'nın Meram ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Çomaklı Mahallesi'nde bir mermer atölyesinde, çalışanlar arasında iddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda 5 kişi silah ve bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Alacak Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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