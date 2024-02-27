Konya'da bir kişi evinde öldürüldü, damadı gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da bir kişi evinde öldürüldü, damadı gözaltına alındı

Konya\'da bir kişi evinde öldürüldü, damadı gözaltına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir kişinin evinde öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili ihbarı yapan damadı gözaltına alındı. Polis, evde öldürülmüş halde bulunan kişinin damadı olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan damat, eşinden boşanma aşamasında olduğu ve kayınpederiyle yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinayeti işlediği iddia ediliyor. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

27.02.2024 14:29
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir kişinin evinde öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili ihbarı yapan damadı gözaltına alındı.

Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak'ta dün, Cuma Han'ın (67) yalnız yaşadığı evde satırla öldürülmesine ilişkin, polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis, Han'ın evde öldürülmüş halde bulunduğu ihbarını yapan kişinin, damadı Nazım M'nin olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan damat Nazım M'nin, eşinden boşanma aşamasında olduğu ve dün akşam saatlerinde kayınpederiyle görüşmek için Niğde'den Konya'ya geldiği öğrenildi.

Evde alkol alan ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nazım M'nin, kayınpederi Han'ı satırla öldürüldüğü ileri sürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Ereğli, Konya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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