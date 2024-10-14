Konya'da Çay Ocağı Sahibinin Öldürülmesi Davası

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Konya'da araçla takip edip çarptığı kişiyi darbederek öldüren sanık hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Güneysınır ilçesinde, kendisi gibi çay ocağı sahibi olan husumetlisi Yıldırım Uyan'ı, arabasıyla çarpıp yere düşürdükten sonra sopayla darbetmeye başlayan, ardından hareket edemeyecek şekilde bağlayıp başka bir yere götüren ve bıçakla öldüren tutuklu sanık Ali Osman K. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay gününe dair kamera kayıtları, otopsi raporu ve tutuklu sanık Ali Osman K'nin (30) ifadesinden detaylar yer aldı.

İddianameye yansıyan otopsi raporunda, maktulün kafa bölgesinde künt travmayla oluşmuş yırtık, yüzünde, kalçasında, ayağında ve uyluğunda kesici alet yarası, yüzünde, kollarında ve bacaklarında kırıklar ve beyin kanaması tespit edildiği belirtildi.

Dosyaya konulan yaklaşık 6 dakikalık güvenlik kamerası görüntülerinde, sanığın aracıyla takip ettiği maktule çarpıp yere düşürdükten sonra demir sopayla darbetmesi, ellerini ayaklarını bağlayıp etkisiz hale getirmesi ve aracıyla başka bir yere götürmesi yer alıyor.

Sanık Ali Osman K. iddianamede bulunan ifadesinde, önceden husumetli oldukları maktulle, kendi müşterilerine seyyar olarak çay satması nedeniyle tartışma yaşadıklarını ve tehdit edildiğini öne sürdü.

Maktulün, ahırını yakmakla ve ailesiyle tehdit ettiğini savunan Ali Osman K, şunları kaydetti:

"Olay günü iş yerimdeyken bir müşteri maktul Yıldırım Uyan'ı Yeniçeşme mevkisinde gördüğünü söyledi. Benim ahırım da o bölgede olduğu için 12 büyükbaşın bulunduğu ahıra zarar verebileceğini düşündüm. Ahıra gittim ve kontrol ettim. Olumsuzluk yoktu. Sabah alkol almıştım. Ahırdan iş yerime doğru dönerken yol üzerinde maktulü gördüm. Hızlıca ana yoldan ara sokağa doğru girdi. Alkollü olduğum için kendime de hakim olamayarak arabamla hafif çarpmak istedim. Yol karlı olduğu için hızımı ayarlayamadım, çarpmamla yere düştü."

Ali Osman K. burada plastik boru ve demir sopayla darbettiği maktulü, ahırda dövmeye devam ettiğini, olayın ani geliştiğini, önceden planlamadığını öne sürdü.

İddianamede olayın tasarlanarak işlendiği vurgusu

Sanığın olay günü maktule zarar vermek için ip, sopa, bıçak ve benzeri aletleri yanında bulundurduğunun anlaşıldığı vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanığın maktulü takip edip, savunmasız ve kaçamayacağı bir bölgeye girdiğini görünce aracıyla vurarak yere düşürdüğü, elinde bulunan sopayla defalarca kafasına vurduğu tespit edilmiştir. Sanık her ne kadar olayların ani geliştiğini beyan etmişse de eyleminin ani gelişen bir olay sonrası değil, önceden planlı olduğu anlaşılmıştır. Sanığın eyleminde tasarlamanın koşullarının bulunduğu, maktulü acı çekerek, işkenceyle öldürdüğü, eyleminde canavarca hisle öldürmenin koşullarının da oluştuğu tespit edilmiştir. Şüpheli olayı planlı bir şekilde yapmadığını beyan etmişse de bunun işlediği suçtan dolayı fazla ceza almamak amacıyla savunma kabilinden olduğu kanaatine varılmıştır."

İddianamede, sanığın "Tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık, 22 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Konya'nın Güneysınır ilçesinde çay ocağı işleten Yıldırım Uyan'dan (42) haber alamayan yakınları polise haber vermiş, polis ekipleri Uyan ile 17 Ocak'ta kavga eden Ali Osman K'yi 4 Şubat'ta gözaltına almıştı.

Sorgusunda, Uyan'ı döverek öldürdüğünü itiraf eden sanık tutuklanmıştı. Uyan'ın cesedi, sanığın beyanı üzerinde açık arazide toprağa gömülü halde bulunmuştu.