Konya\'da cinayet planı mesajlaşmayla ortaya çıktı

Konya'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 4 sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın iddianamesinde, mesajlaşmayla yapılan cinayet planına dikkati çekildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Olaya, taraflar arasındaki husumete ve olay öncesi sürece ilişkin detayların yer aldığı iddianamede, kardeş olan Ali Kemal U. ve Niyazi U'nun ortak birahane açtıkları maktul Selman Özey'den alacaklarını ısrarla istemelerine rağmen ödeme yapmaması nedeniyle aralarında husumet oluştuğu aktarıldı.

Kardeşlerin, ortaklarını vurma planıyla ilgili görüşmeler yaptıklarının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Ali Kemal U. ve kardeşi Niyazi U'nun ortakları olan maktulden para alacaklarını tahsil edememeleri üzerine maktulü silahla vurmaya karar verdikleri, olay tarihi sonrası el konulan cep telefonları üzerinde yapılan dijital inceleme raporlarından anlaşılmıştır. Şüpheli Ali Kemal U'nun kullandığı hat ile kardeşi Niyazi U'nun kullanmış olduğu hat arasında olay tarihi öncesi 27 Haziran'da ve 6 Ağustos'ta gerçekleşen mesajlaşmalarının bir kısmında plan yaparak silahla maktulü vurmayı kararlaştırdıkları görülmüştür."

Telefonlardaki yazışmalarda karşılıklı hakaret ve tehdit içerikli mesajlar da yer alıyor

İddianamede, olay günü Ali Kemal U. ile maktul Özey arasında karşılıklı hakaret ve tehdit içerikli mesajlaşmaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Olay günü kardeşlerin, yanlarında arkadaşları ve akrabaları olan diğer sanıklar Ahmet Ç. ve Bayram S. ile maktulün bulunduğu Sille Mahallesi'ne doğru yola çıktığı vurgulanan iddianamede, "Ali Kemal U'nun 3 ruhsatsız tabanca götürdüğü, tabancalardan birini beline takıp, 2'sini otomobilin torpidosuna yerleştirdiği, araçla seyir ettikleri esnada Ali Kemal U'nun araçta bulunan Bayram S'ye 'Bunlar 4 kişilermiş. Sıkıntı olabilir.' diyerek torpidoda bulunan tabancaları kardeşi Niyazi U. ve Ahmet Ç'ye vermesini söylediği, bunun üzerine Bayram S'nin denileni yaptığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Sanıkların Sille Mahallesi'nde kafe önünde arkadaşlarıyla oturan maktul Özey'in yanına geldikleri, Özey ile Ali Kemal U. arasında sözlü tartışma yaşandığı belirtilen iddianamede, ardından Özey'in Ali Kemal U'ya yumruk attığı, bunun üzerine araçtan inen Niyazi U'nun maktulün bulunduğu tarafa, yere doğru bir defa ateş ettiği, ardından Ali Kemal U'nun tabancasıyla maktule ateş ettiği kaydedildi.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan maktulün hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, sanıkların olay sırasında bazı evlerde saklanma girişiminde bulundukları da bildirildi.

İddianamede, "Sanıklar Bayram S. ve Ahmet Ç'nin arkadaşlarının eylemlerini engellemeyip, aksine ortak hareket ettikleri, birlikte suç işleme iradesi kapsamında müşterek fail statüsünde 'kasten öldürme' suçuna iştirak ettikleri anlaşılmıştır." denildi.

Ali Kemal U, Niyazi U, Bayram S. ve Ahmet Ç'nin "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bir kafenin önünde arkadaşlarıyla oturan 36 yaşındaki Selman Özey ile kiraladıkları araçla yanlarına gelen Ali Kemal U, Niyazi U, Ahmet Ç. ve Bayram S. arasında 28 Ağustos'ta kavga çıkmış, silahla vurulan Özey hayatını kaybetmişti.