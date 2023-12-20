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Konya'da cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 18,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Konya'da cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 18,5 yıl hapis cezası

Konya'da kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 18 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Sanık, suçlamaları kabul etmedi.

Konya\'da cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 18,5 yıl hapis cezası
20.12.2023 - 15:29,  Güncelleme: 15:30
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Konya'da cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık 18,5 yıl hapse çarptırıldı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ş. ve taraf avukatları katıldı.

Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan M.Ş, karar öncesi son sözünde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, M.Ş'ye cinsel istismar suçlamasıyla 18 yıl 6 ay hapis verdi.

Beyşehir ilçesi Hüyük Mahallesi'nde 9 yaşındaki B.G.Ş'ye babasının cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Beyşehir Cumhuriyet Savcılığına başvurulmuş, tutuklanan sanığa 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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Seydişehir, Konya, Mahkeme, Yargı, Ceza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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