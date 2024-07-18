Konya'da Hurdacı Av Tüfeğiyle Öldürüldü, 12 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Konya'da Hurdacı Av Tüfeğiyle Öldürüldü, 12 Kişi Gözaltına Alındı

Konya\'da Hurdacı Av Tüfeğiyle Öldürüldü, 12 Kişi Gözaltına Alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde hurdacı Yüksel Başyiğit, kaldığı konteynerde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından polis, şüpheli 12 kişiyi gözaltına aldı.

18.07.2024 13:26
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KONYA'nın Karapınar ilçesinde hurdacı Yüksel Başyiğit (59), kaldığı konteynerde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu, 12 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Karapınar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydan geldi. Hurdacılık yapan Hüseyin Başyiğit, arkadaşları tarafından kaldığı konteynerde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Başyiğit'in öldüğünü belirledi. Cenaze, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Çalışma başlatan polis ekipleri, Başyiğit ile bir grubun dün öğle saatlerinde kavga ettiğini belirledi. Polis, şüpheli 12 kişiyi tespit edip, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Karapınar, Konya, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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