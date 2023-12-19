Ereğli\'de inşaat duvarı çöktü, kepçe operatörü yaralandı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir inşaatın çevre duvarının çökmesi sonucu devrilen kepçenin altında kalan operatör hastaneye kaldırıldı.
Cahı Mahallesindeki bir inşaatın çevre duvarının toprak dolgusunu yapan operatör Hüseyin T'nin kullandığı kepçe, duvarın çökmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılan kepçe operatörü, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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