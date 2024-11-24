Konya'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Konya'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Konya\'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Konya merkezi ve bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle önlemler artırıldı, sürücüler uyarıldı.

24.11.2024 01:16
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Konya kent merkezi ve bazı ilçeler, karla beyaza büründü.

Kent merkezi ile Seydişehir, Derbent ve Yunak ilçelerinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Yağış nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince önlemler artırıldı.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezi ve 31 ilçede 1374 personel ve 436 araçla kış boyunca hizmet vereceklerini belirtti.

Altay, ana arterlerdeki kaldırımlar, şehir meydanları, parklar, hastaneler, okullar ve camiler gibi kamu tesislerinin yanı sıra yaya üst ve altgeçitleri ile yürüyüş yollarında kar temizliği yapılacağını ifade etti.

Öte yandan, Seydişehir ilçesinde şiddetli fırtına dolayısıyla bir evin çatısı uçarken, park halindeki arabaların üzerine düşen su deposu nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA

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