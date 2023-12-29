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Konya'da KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Konya'da KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi

Konya'da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Saha ve Masabaşı Tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta 95 personel görev aldı ve afetlere karşı hazırlıklı olabilmek amacıyla çalışma gruplarının koordineli çalışması ve işbirliği sağlandı. AFAD İl Müdürlüğü'nün eğitim alanında gerçekleştirilen tatbikatta toplam 16 araç ve ekipmanlar kullanıldı.

Konya\'da KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi
29.12.2023 - 11:33,
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Konya'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Saha ve Masabaşı Tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, afetlere karşı hazırlıklı olabilmek amacıyla İl Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta 95 personel görev aldı.

Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar'ın başkanlığında gerçekleştirilen tatbikatta, görevli çalışma grupları personelin aldığı eğitimlerin pekiştirilmesi, her an görev almaya hazır hale getirilmesi, çalışma gruplarının birbirleriyle koordineli çalışmalarının sağlanmasıyla karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma usullerinin uygulanması hedeflendi.

AFAD İl Müdürlüğü'nün eğitim alanında gerçekleştirilen tatbikatta, 5 ambulans, UMKE, AFAD arama kurtarma aracı, AFAD KBRN aracı, itfaiye arazözü, itfaiye kaza kırım aracı, cenaze nakil aracı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü araçları, meteoroloji aracı, trafik ve güvenlik aracı ve KBRN Okul Komutanlığı aracı olmak üzere toplam 16 araç ile ekipmanlar kullanıldı.

Kaynak: AA
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