Konya'da Kenevir Operasyonu

Konya'da mısır tarlalarında kenevir yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihanbeyli ve Altınekin ilçelerindeki bazı mısır ekili tarlalarda kenevir yetiştirildiği ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, tarlalarda yaptıkları kontrollerde 115 kök Hint keneviriyle 8 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan H.K. ve Ü.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
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