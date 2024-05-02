Konya'da midibüsle panelvan çarpışması: 24 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da midibüsle panelvan çarpışması: 24 kişi yaralandı

Konya\'da midibüsle panelvan çarpışması: 24 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında midibüsle panelvan çarpıştı ve 24 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

02.05.2024 01:57
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Konya'nın Karapınar ilçesinde midibüsle panelvanın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.

Ö.Ü. idaresindeki 42 E 2196 plakalı midibüs, Konya- Adana kara yolu Emirgazi kavşağında, M.H.Ö'nün kullandığı 42 L 3232 plakalı panelvan ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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