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Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Fatih Kaya idaresindeki otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Kaya ile araçtaki Seray M. ve Ahmet K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya\'nın Ilgın ilçesinde otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı
26.01.2024 - 11:47,  Güncelleme: 11:48
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Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Fatih Kaya idaresindeki 34 DDE 997 plakalı otomobil, Konya- Akşehir kara yolu Argıthanı Mahallesi yakınlarında refüje çarparak takla attı.

Kazada, sürücü Kaya ile araçtaki Seray M. ve Ahmet K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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