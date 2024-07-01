Konya'da Saraçoğlu Tarımsal Üretim ve Ar-Ge Kampüsü'nde Buğday Hasadı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da Saraçoğlu Tarımsal Üretim ve Ar-Ge Kampüsü'nde Buğday Hasadı Yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi tarafından kazandırılan 14 milyon metrekarelik Saraçoğlu Tarımsal Üretim ve Ar-Ge Kampüsü'nde buğday hasadı yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla atıl arazileri üretime kazandırdıklarını belirtti. Proje kapsamında 6 milyon metrekarelik alanda ekilen yerli sertifikalı 'Bayraktar' çeşidi buğdayın hasadı gerçekleştirildi ve buğdayın belediyenin fırınında ekmek üretiminde kullanılması planlanıyor.

01.07.2024 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi tarafından kazandırılan 14 milyon metrekarelik Saraçoğlu Tarımsal Üretim ve Ar-Ge Kampüsü'nde buğday hasadı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, tarımın başkenti Konya'da bir yandan kırsal bölgelerde alternatif ürün ekimini teşvik ederken, bir yandan da atıl arazileri üretime kazandırarak tarımsal kalkınmayı desteklediklerini belirtti.

Karatay Belediyesi ile Saraçoğlu Tarımsal Üretim ve Ar-Ge Kampüsü'nde tarım alanında önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Altay, 14 milyon metrekarelik arazide yürüttükleri projenin özellikle son yıllarda yaşanan küresel iklim değişikliğine bağlı yağış düzensizliği ve kuraklık nedeniyle Konya için büyük önem taşıdığını söyledi.

Arazinin bu yıl 10 milyon metrekarelik kısmında tarımsal üretim gerçekleştirdiklerini anlatan Altay, "Proje dahilinde 6 milyon metrekarelik kısımda ekimini yaptığımız yerli sertifikalı 'Bayraktar' çeşidi buğdayın hasadını yaptık. Bu ekilen alanın büyük bölümünü susuz tarım modeliyle gerçekleştirdik. Hasat edilen buğdayı belediyemiz bünyesindeki Fenni Fırın'da ekmek üretiminde değerlendirmeyi planlıyoruz. Ayrıca bölgede yapılan buğday hasadıyla, yerli ve sertifikalı tohum kullanımını da teşvik etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediyesi, Ekmek, Altay, Konya, Tarım, Çevre, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Saraçoğlu Tarımsal Üretim ve Ar-Ge Kampüsü'nde Buğday Hasadı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 20:11:09. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da Saraçoğlu Tarımsal Üretim ve Ar-Ge Kampüsü'nde Buğday Hasadı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement