Konya'da şehit polis memuru Onur Şirin için tören düzenlenecek - Son Dakika
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Konya'da şehit polis memuru Onur Şirin için tören düzenlenecek

Konya'da polis aracının tırla çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Onur Şirin'in naaşı, yarın düzenlenecek törenle Isparta'ya uğurlanacak.

26.02.2025 00:16
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Konya'da polis aracının tırla çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Onur Şirin'in naaşı, yarın düzenlenecek törenle Isparta'ya uğurlanacak.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın (26 Şubat Çarşamba) İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde, vatandaşların da katılımıyla şehit polis Şirin için tören düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devriye görevini ifa ederken meydana gelen elim trafik kazasında şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Onur Şirin, düzenlenecek törenle memleketine uğurlanacaktır.

Şehidimiz için 26 Şubat Çarşamba 10.30'da Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz yerleşkesinde uğurlama töreni düzenlenecektir.

Bu vatan için canını veren kahraman şehidimizi dualarla uğurlamak, aziz hatırasına sahip çıkmak ve ailesinin yanında olmak üzere tüm halkımızı bu anlamlı törene davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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