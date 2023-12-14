Konya\'da telefon dolandırıcısı yakalandı

Konya'da telefonla aradığı kişiden kendisini savcı olarak tanıtarak 85 bin avro almaya çalışan şüpheli, gözaltına alındı.

Kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, 75 yaşındaki M.G'yi telefonla arayarak, adına çekilen kredinin terör örgütlerine aktarıldığını belirtip bu durumdan kurtulması için para istedi.

Bunun üzerine bankaya giden M.G, 85 bin avro çektikten sonra polisi arayıp durumu anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Engin Ş'yi (32) parayı teslim alacağı sırada gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.