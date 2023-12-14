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Konya'da telefon dolandırıcısı yakalandı - Son Dakika
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Konya'da telefon dolandırıcısı yakalandı

Konya'da kendisini savcı olarak tanıtan bir şüpheli, telefonla aradığı kişiden 85 bin avro almaya çalışırken gözaltına alındı. Şüpheli, 75 yaşındaki M.G'yi adına çekilen kredinin terör örgütlerine aktarıldığını söyleyerek para istemişti. M.G, polisi arayarak durumu bildirdi ve şüpheli parayı teslim alırken yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edilecek.

Konya\'da telefon dolandırıcısı yakalandı
14.12.2023 - 10:07,
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Konya'da telefonla aradığı kişiden kendisini savcı olarak tanıtarak 85 bin avro almaya çalışan şüpheli, gözaltına alındı.

Kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, 75 yaşındaki M.G'yi telefonla arayarak, adına çekilen kredinin terör örgütlerine aktarıldığını belirtip bu durumdan kurtulması için para istedi.

Bunun üzerine bankaya giden M.G, 85 bin avro çektikten sonra polisi arayıp durumu anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Engin Ş'yi (32) parayı teslim alacağı sırada gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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