Konya\'da uyuşturucu ticareti operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Sultan Mesud Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Aramalarda 18 bin 312 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Polis, Nakiboğlu Mahallesi'nde ise pazar arabasındaki gübre çuvalında 6104 uyuşturucu hap buldu, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Cem Kotan ve Kepez Belediye Başkan adayı Mesut Kocagöz, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Kotan, halkın taleplerine göre projeler hazırladıklarını belirtirken, Kocagöz ise Kepez'i daha zengin, yeşil, çevreci ve modern bir şehir yapmayı hedeflediğini söyledi.
1969 Bilecik Spor Kulübü, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 21. haftasında Tavşanlı Linyit Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sakat ve cezalı futbolcu bulunmayan takımda futbolcuların antrenmandaki neşesi dikkat çekti. Tavşanlı Linyit ise ligde 3. sırada yer alıyor.
Eskişehir Şehir Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, söndürme tüpleriyle müdahale edilerek başka araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Murat Kılıç idaresindeki otomobil ile M.A. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Maltepe'de bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen kişilere ambulans müdahale etti. Ancak binadan çıkarılan bir kedi, yapılan kalp masajı ve oksijen verilmesine rağmen kurtarılamadı.
THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın başlayacak. A. Efes, Bayern Münih ile evinde karşılaşacak. Fenerbahçe ise lider Real Madrid'e konuk olacak. Panathinaikos ise ASVEL'i ağırlayacak. Toplamda 6 karşılaşmanın oynanacağı hafta, 8 Mart Cuma günü sona erecek.
Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Şubat ayı içerisinde toplam 115 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Karabük'te bir vatandaş, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler tarafından 480 bin lira dolandırıldığını belirterek polis ekiplerinden yardım istedi. Hızla harekete geçen polis ekipleri, vatandaşın kartlarından çekilen paraların iadesini sağlayarak dolandırıcılığın önüne geçti. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ise vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, üçüncü kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı işçi, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı mesire alanında iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Abuzer Ölmez hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Köprülüler Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini taşıyan bir servis minibüsü tarlaya devrildi. Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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