İç Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Sonuçlandı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi.

Göktepe'deki final müsabakaları sonrasında genel klasmanda Oğuzhan Vuruşhan birinci, Ömer Faruk Karaoğlan ikinci, Sedat Şişman üçüncü oldu.

Takım klasmanında ise İnönü Havacılık Spor Kulübü birinci, Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü ikinci, Anka Havacılık Spor Kulübü üçüncü oldu.

Etkinlik kapsamında Karapınar Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından matrak oyunları ve okçuluk sporları icra edilirken, Enduro motor gösterileri de beğeniyle izlendi.

Final müsabakaları sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, "Burada bugün doğa sporlarını sevenleri ağırlamaktan büyük onur duyuyorum. Gelemeyip teşekkür mesajı atan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a da teşekkürlerimizi sunuyorum. Karapınar Belediyesi olarak bu tip organizasyonların yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Proğrama, İlçe Garnizon Komutanı Albay Serdar Tavlayan, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkan Vekili Abdullah Kahraman, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.