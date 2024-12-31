Konya'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Alındı - Son Dakika
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Konya'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Alındı

Konya\'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Alındı

Konya'da yılbaşı gecesi için 4.409 kolluk kuvveti görevde olacak. Güvenlik önlemleri artırıldı.

31.12.2024 14:19
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Konya Valisi İbrahim Akın, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 4 bin 409 kolluk kuvvetinin görev başında olacağını söyledi.

Akın, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, Konya'nın huzur ve güvenliğini korumak adına, yılbaşı gecesi ve tatilinde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Kentin güvenliğini sağlamak adına İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda planlamalar yaptıklarını ifade eden Akın, "İl Emniyet Müdürlüğümüz 802 ekip ve 2 bin 782 personel, İl Jandarma Komutanlığımız 430 ekip ve 1627 personel olmak üzere toplam 1232 ekip ve 4 bin 409 kolluk personeli yılbaşı boyunca görev alacaklardır." dedi.

Akın, meydanlar, eğlence mekanları, alışveriş merkezleri, umuma açık yerler, pazar yerleri, parklar ve ana caddelerde, özellikle hırsızlık, kapkaç ve benzeri asayiş olaylarına karşı yaya ve motorize devriye sayılarının artırıldığını vurgulayarak, pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi bulunmayan yabancıların seyahatlerine ilişkin de kontrollerin artırıldığını bildirdi.

Oluşabilecek trafik yoğunluğuna ilişkin de gerekli trafik tedbirlerin alındığını anlatan Akın, kentte 103 acil sağlık hizmetleri istasyonunun kurulacağını, 309 personel ve 103 ambulans ile vatandaşların sağlıkla yeni yıla adım atabilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını aktardı.

"Trafik kurallarına uymak hayati önemdedir"

Akın, sürücülere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Hava koşullarına bağlı olarak bölgemizde meydana gelebilecek buzlanma, görüş mesafesini azaltabilecek sis ve yağış gibi olumsuzluklara kaşı sürücülerimizin dikkatli olmalarını tekrar önemle rica ediyorum. Yılbaşı gecesi, sevdiklerimizle vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken, trafik kurallarına uymak hayati önemdedir. Özellikle alkollü araç kullanımı, hem kendi canını hem de başkalarının hayatını riske atmaktadır. Bu nedenle alkol denetimlerine ağırlık verilecek olmakla birlikte vatandaşlarımızdan ricamız, alkollü araç kullanmaktan kesinlikle kaçınmalarıdır. Tüm bu alınan tedbirlerle vatandaşlarımızın sevdikleri ile yeni yılı huzur ve güven içinde karşılamaları amaçlanmıştır. Bu özel geceyi saygı ve hoşgörü çerçevesinde karşılayarak, şehrimizin güzelliklerine yakışan bir atmosfer oluşturacağımıza canı gönülden inanıyorum."

Kaynak: AA

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