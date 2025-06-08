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Konya'dan Bisiklet Destek Aracı

Konya\'dan Bisiklet Destek Aracı
08.06.2025 11:26
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Konya, bisiklet tamir aracıyla kırsalda çocukların bisikletlerini onarıp ekonomiye katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, tamirci olmayan kırsal bölgelerde hizmet verdiği bisiklet tamir aracıyla hem çocukları sevindiriyor hem de kullanılamaz hale gelen bisikletleri ekonomiye kazandırıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, Konya modeli belediyecilikle dünyaya örnek uygulamalar geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konya'nın bisiklet şehri olduğuna değinen Altay, bu aracın her aşamada kullanılmasıyla ilgili yoğun gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Altay, kentte 680 kilometre bisiklet yolu bulunduğunu belirterek, "Kırsalda 'Güle oynaya camiye' projesi kapsamında dağıttığımız 100 bin bisikletimiz var. Ama bunlar bir süre sonra yıpranıyor ve çocukların kırsalda bunu tamirciyle buluşturmaları çok zor. Dolayısıyla bisikletler atıl hale gelmiş oluyor." dedi.

"Bisiklet destek aracımız Türkiye'ye örnek oldu"

Atıl hale gelen veya tamire ihtiyaç duyan bisikletleri tekrar kullanılabilir hale getirmek istediklerini vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

"Aracımız talebe ve dağıttığımız bisiklet sayısına göre yerinde önemli bir organizasyon yapmaya başladı. Özellikle çocukların neşesini görmeniz lazım. Neredeyse hurda hale gelmiş bisikletlerini aracımıza getirdiklerinde lastiğinden ziline kadar komple bakımdan geçirerek kullanılabilir hale getiriyoruz. Bu hem bisikletin yaygınlaşması için çok önemli bir katkı hem de ekonomiye çok ciddi destek oluyoruz. Aslında bir 'sıfır atık' projesi de diyebilirsiniz. Çünkü kullanılmayan yerli malı ürünlerin uzun süre kullanılmasıyla ilgili bir ortam ortaya çıkmış oluyor. Bisiklet şehri Konya olarak her manada öncü olmaya gayret ediyoruz. Bisiklet destek aracımız bu manada Türkiye'ye örnek oldu."

"Çocuklarımızla Konya'yı bisiklet şehri yapmaya devam edeceğiz"

Altay, bisiklet destek aracının Konya'da ilçe ilçe gezdiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaklaşık 1500 çocuk ve diğer kent sakinlerinin bisikletleri tamir edildi. Kesintisiz şekilde devam ediyoruz. Yazın gelmesiyle uygulama alanımız daha rahatlayacak. Çünkü bunu sadece hafta sonları, çocukların tatilde olduğu zamanda yapabiliyorduk. Şimdi 7 gün yapma imkanına kavuşacağız. Sayının hızla artacağını düşünüyorum. İnşallah bu yıl 'Güle oynaya camiye gel' ile yeni bisikletlerimizi de çocuklarımızla kavuşturmuş olacağız. Güzel bir uygulama oldu, çok güzel geri dönüşler var. Özellikle muhtarlarımızdan beni bizzat arayanlar oldu. Çok güzel videolar, çok güzel görüntüler var. Çocuklarımızla Konya'yı bisiklet şehri yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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