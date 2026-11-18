Konya Sarayönü'nde otomobil şarampole devrildi, araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Sarayönü ilçesinde Ladik Mahallesi yakınlarında sürücü yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti; sürücü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin cenazeleri itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastane morguna götürüldü.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
A.B.S. yönetimindeki 42 AYZ 503 plakalı otomobil, Ladik Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi.
Cenazeler, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak, hastane morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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